На АЗС знову оновлення цін: найдешевший дизель вже по 80 грн, бензин наближається до межі

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Оновлення цін на АЗС: Провідні мережі України знову переписали цінники, зафіксувавши нові максимуми на пальне.

Провідні мережі України знову переписали цінники, зафіксувавши нові максимуми на пальне. Де найдешевше: Найнижчу вартість наразі тримає "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л.

Найнижчу вартість наразі тримає "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л. Динаміка подорожчання: У мережі SOCAR бензин зріс на 1 грн/л, а дизпаливо - одразу на 2 грн/л; "Укрнафта" також підвищила ціни на А-92 (+1 грн) та дизель (+1,5 грн). ОККО та WOG поки залишають цінники без змін.

Фото: ціни на АЗС 22 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн

ДП Pulls: 86,90 грн

ДП Євро: 83,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн

ДП Євро-5: 85,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 87,90 грн (+2 грн)

ДП NANO: 84,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 75,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 82,40 грн (+1,5 грн)

ДП: 80,40 грн (+1,5 грн)

Газ: 38,40 грн

Що змінилося:

SOCAR: Підняв ціни на преміальний бензин NANO 100 та звичайний А-95 на 1 грн/л. Дизпаливо (NANO Extro та NANO) подорожчало одразу на 2 грн/л.

"Укрнафта": Зафіксувала зростання на бензин А-92 (+1 грн/л) та обидва види дизельного палива - звичайне та Energy (+1,5 грн/л).

ОККО та WOG: Тримають стабільні ціни на поточному високому рівні (бензин А-95 у межах 81,90–82,90 грн/л, дизель - від 83,90 грн/л, а автогаз незмінно по 41,90 грн/л), тоді як інші мережі продовжують підтягувати цінники вгору.

Найдешевше пальне на АЗС:

Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). Преміальні сорти та інші мережі пропонують бензин дорожче (від 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).

Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті мереж вартість дизельного палива стартує від 83,90 грн/л (ОККО).