На АЗС знову оновлення цін: найдешевший дизель вже по 80 грн, бензин наближається до межі

Паливний ринок України демонструє подальше зростання. Великі мережі АЗС 22 липня знову оновили цінники на бензин та дизельне паливо, зафіксувавши нові максимуми.
Які ціни на бензин, дизель та автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR та "Укрнафта" сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 22 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
SOCAR: Підняв ціни на преміальний бензин NANO 100 та звичайний А-95 на 1 грн/л. Дизпаливо (NANO Extro та NANO) подорожчало одразу на 2 грн/л.
"Укрнафта": Зафіксувала зростання на бензин А-92 (+1 грн/л) та обидва види дизельного палива - звичайне та Energy (+1,5 грн/л).
ОККО та WOG: Тримають стабільні ціни на поточному високому рівні (бензин А-95 у межах 81,90–82,90 грн/л, дизель - від 83,90 грн/л, а автогаз незмінно по 41,90 грн/л), тоді як інші мережі продовжують підтягувати цінники вгору.
Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). Преміальні сорти та інші мережі пропонують бензин дорожче (від 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).
Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті мереж вартість дизельного палива стартує від 83,90 грн/л (ОККО).