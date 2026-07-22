На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу

Топливный рынок Украины демонстрирует дальнейший рост. Большие сети АЗС 22 июля снова обновили ценники на бензин и дизельное топливо, зафиксировав новые максимумы.
Какие цены на бензин, дизель и автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на АЗС 22 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
SOCAR: Поднял цены на премиальный бензин NANO 100 и обычный А-95 на 1 грн/л. Дизтопливо (NANO Extro и NANO) подорожало на 2 грн/л.
"Укрнафта": Зафиксировала рост на бензин А-92 (+1 грн/л) и оба вида дизельного топлива - обычный и Energy (+1,5 грн/л).
ОККО и WOG: Держат стабильные цены на текущем высоком уровне (бензин А-95 в пределах 81,90-82,90 грн/л, дизель от 83,90 грн/л, а автогаз неизменно по 41,90 грн/л), в то время как другие сети продолжают подтягивать ценники вверх.
Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). Премиальные сорта и другие сети предлагают бензин дороже (от 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).
Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных сетях стоимость дизельного топлива стартует от 83,90 грн/л (ОККО).