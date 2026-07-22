На АЗС знову оновлення цін: найдешевший дизель вже по 80 грн, бензин наближається до межі

Паливний ринок України демонструє подальше зростання. Великі мережі АЗС 22 липня знову оновили цінники на бензин та дизельне паливо, зафіксувавши нові максимуми.

Які ціни на бензин, дизель та автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR та "Укрнафта" сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Оновлення цін на АЗС: Провідні мережі України знову переписали цінники, зафіксувавши нові максимуми на пальне.

Провідні мережі України знову переписали цінники, зафіксувавши нові максимуми на пальне. Де найдешевше: Найнижчу вартість наразі тримає "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л.

Найнижчу вартість наразі тримає "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л. Динаміка подорожчання: У мережі SOCAR бензин зріс на 1 грн/л, а дизпаливо - одразу на 2 грн/л; "Укрнафта" також підвищила ціни на А-92 (+1 грн) та дизель (+1,5 грн). ОККО та WOG поки залишають цінники без змін.

Фото: ціни на АЗС 22 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн

ДП Pulls: 86,90 грн

ДП Євро: 83,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн

ДП Євро-5: 85,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 87,90 грн (+2 грн)

ДП NANO: 84,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 75,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 82,40 грн (+1,5 грн)

ДП: 80,40 грн (+1,5 грн)

Газ: 38,40 грн

Що змінилося:

SOCAR: Підняв ціни на преміальний бензин NANO 100 та звичайний А-95 на 1 грн/л. Дизпаливо (NANO Extro та NANO) подорожчало одразу на 2 грн/л.

"Укрнафта": Зафіксувала зростання на бензин А-92 (+1 грн/л) та обидва види дизельного палива - звичайне та Energy (+1,5 грн/л).

ОККО та WOG: Тримають стабільні ціни на поточному високому рівні (бензин А-95 у межах 81,90–82,90 грн/л, дизель - від 83,90 грн/л, а автогаз незмінно по 41,90 грн/л), тоді як інші мережі продовжують підтягувати цінники вгору.

Найдешевше пальне на АЗС:

Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). Преміальні сорти та інші мережі пропонують бензин дорожче (від 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).

Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті мереж вартість дизельного палива стартує від 83,90 грн/л (ОККО).