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На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу

13:24 22.07.2026 Ср
2 мин
Сколько стоит топливо на популярных АЗС
aimg Ирина Гамерская
На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу Фото: АЗС снова обновили цены на топливо (коллаж РБК-Украина)
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Топливный рынок Украины демонстрирует дальнейший рост. Большие сети АЗС 22 июля снова обновили ценники на бензин и дизельное топливо, зафиксировав новые максимумы.

Какие цены на бензин, дизель и автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обновление цен на АЗС: Ведущие сети Украины снова переписали ценники, зафиксировав новые максимумы на топливо.
  • Где дешевле: Самую низкую стоимость сейчас держит "Укрнафта", где обычный бензин А-95 стоит 77,90 грн/л, а базовый дизель - 80,40 грн/л.
  • Динамика подорожания: В сети SOCAR бензин вырос на 1 грн/л, а дизтопливо - сразу на 2 грн/л; "Укрнафта" также повысила цены на А-92 (1 грн) и дизель (1,5 грн). ОККО и WOG пока оставляют ценники без изменений.

На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу

Фото: цены на АЗС 22 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 91,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 84,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 81,90 грн
  • ДТ Pulls: 86,90 грн
  • ДТ Евро: 83,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 88,90 грн
  • ДТ Евро-5: 85,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 87,90 грн (+2 грн)
  • ДТ NANO: 84,90 грн (+2 грн)
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 84,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин А-95: 77,90 грн
  • Бензин А-92: 75,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 82,40 грн (+1,5 грн)
  • ДТ: 80,40 грн. (+1,5 грн.)
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось:

SOCAR: Поднял цены на премиальный бензин NANO 100 и обычный А-95 на 1 грн/л. Дизтопливо (NANO Extro и NANO) подорожало на 2 грн/л.

"Укрнафта": Зафиксировала рост на бензин А-92 (+1 грн/л) и оба вида дизельного топлива - обычный и Energy (+1,5 грн/л).

ОККО и WOG: Держат стабильные цены на текущем высоком уровне (бензин А-95 в пределах 81,90-82,90 грн/л, дизель от 83,90 грн/л, а автогаз неизменно по 41,90 грн/л), в то время как другие сети продолжают подтягивать ценники вверх.

Самое дешевое топливо на АЗС:

Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). Премиальные сорта и другие сети предлагают бензин дороже (от 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).

Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных сетях стоимость дизельного топлива стартует от 83,90 грн/л (ОККО).

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