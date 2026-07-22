На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу
Топливный рынок Украины демонстрирует дальнейший рост. Большие сети АЗС 22 июля снова обновили ценники на бензин и дизельное топливо, зафиксировав новые максимумы.
Какие цены на бензин, дизель и автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Обновление цен на АЗС: Ведущие сети Украины снова переписали ценники, зафиксировав новые максимумы на топливо.
- Где дешевле: Самую низкую стоимость сейчас держит "Укрнафта", где обычный бензин А-95 стоит 77,90 грн/л, а базовый дизель - 80,40 грн/л.
- Динамика подорожания: В сети SOCAR бензин вырос на 1 грн/л, а дизтопливо - сразу на 2 грн/л; "Укрнафта" также повысила цены на А-92 (1 грн) и дизель (1,5 грн). ОККО и WOG пока оставляют ценники без изменений.
Фото: цены на АЗС 22 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 81,90 грн
- ДТ Pulls: 86,90 грн
- ДТ Евро: 83,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 88,90 грн
- ДТ Евро-5: 85,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 87,90 грн (+2 грн)
- ДТ NANO: 84,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 84,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 80,90 грн
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Бензин А-92: 75,90 грн (+1 грн)
- ДТ (Energy): 82,40 грн (+1,5 грн)
- ДТ: 80,40 грн. (+1,5 грн.)
- Газ: 38,40 грн
Что изменилось:
SOCAR: Поднял цены на премиальный бензин NANO 100 и обычный А-95 на 1 грн/л. Дизтопливо (NANO Extro и NANO) подорожало на 2 грн/л.
"Укрнафта": Зафиксировала рост на бензин А-92 (+1 грн/л) и оба вида дизельного топлива - обычный и Energy (+1,5 грн/л).
ОККО и WOG: Держат стабильные цены на текущем высоком уровне (бензин А-95 в пределах 81,90-82,90 грн/л, дизель от 83,90 грн/л, а автогаз неизменно по 41,90 грн/л), в то время как другие сети продолжают подтягивать ценники вверх.
Самое дешевое топливо на АЗС:
Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). Премиальные сорта и другие сети предлагают бензин дороже (от 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).
Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных сетях стоимость дизельного топлива стартует от 83,90 грн/л (ОККО).