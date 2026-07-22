На АЗС снова обновление цен: самый дешевый дизель уже по 80 грн, бензин приближается к пределу

Топливный рынок Украины демонстрирует дальнейший рост. Большие сети АЗС 22 июля снова обновили ценники на бензин и дизельное топливо, зафиксировав новые максимумы.

Какие цены на бензин, дизель и автогаз на заправках ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Обновление цен на АЗС: Ведущие сети Украины снова переписали ценники, зафиксировав новые максимумы на топливо.

Ведущие сети Украины снова переписали ценники, зафиксировав новые максимумы на топливо. Где дешевле: Самую низкую стоимость сейчас держит "Укрнафта", где обычный бензин А-95 стоит 77,90 грн/л, а базовый дизель - 80,40 грн/л.

Самую низкую стоимость сейчас держит "Укрнафта", где обычный бензин А-95 стоит 77,90 грн/л, а базовый дизель - 80,40 грн/л. Динамика подорожания: В сети SOCAR бензин вырос на 1 грн/л, а дизтопливо - сразу на 2 грн/л; "Укрнафта" также повысила цены на А-92 (1 грн) и дизель (1,5 грн). ОККО и WOG пока оставляют ценники без изменений.

Фото: цены на АЗС 22 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Евро: 81,90 грн

ДТ Pulls: 86,90 грн

ДТ Евро: 83,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 88,90 грн

ДТ Евро-5: 85,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 87,90 грн (+2 грн)

ДТ NANO: 84,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 75,90 грн (+1 грн)

ДТ (Energy): 82,40 грн (+1,5 грн)

ДТ: 80,40 грн. (+1,5 грн.)

Газ: 38,40 грн

Что изменилось:

SOCAR: Поднял цены на премиальный бензин NANO 100 и обычный А-95 на 1 грн/л. Дизтопливо (NANO Extro и NANO) подорожало на 2 грн/л.

"Укрнафта": Зафиксировала рост на бензин А-92 (+1 грн/л) и оба вида дизельного топлива - обычный и Energy (+1,5 грн/л).

ОККО и WOG: Держат стабильные цены на текущем высоком уровне (бензин А-95 в пределах 81,90-82,90 грн/л, дизель от 83,90 грн/л, а автогаз неизменно по 41,90 грн/л), в то время как другие сети продолжают подтягивать ценники вверх.

Самое дешевое топливо на АЗС:

Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). Премиальные сорта и другие сети предлагают бензин дороже (от 81,90 грн/л на ОККО/WOG до 93,90 грн/л на SOCAR).

Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных сетях стоимость дизельного топлива стартует от 83,90 грн/л (ОККО).