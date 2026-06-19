АЗС знизили ціни: яка вартість бензину, дизеля та газу 19 червня

Великі українські мережі автозаправних станцій переглянули свої цінники. Оператори знову скоригували ціни у бік зниження - подешевшали дизель та автомобільний газ.
РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 19 червня та де вигідніше заправити авто.
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Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та автогаз, тоді як на SOCAR та "Укрнафті" цінова ситуація залишилася без змін порівняно з 18 червня.
Так, на АЗС OKKO та WOG звичайний євродизель та брендові позиції (Pulls, Mustang) подешевшали рівно на 1,00 грн/літр. Також ці мережі знизили вартість скрапленого газу на 1,00 грн/літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 19 червня (інфографіка РБК-Україна)
На SOCAR та "Укрнафті" цінники не змінилися.
Ціни на всі марки бензину (А-95, преміальний 95-й та сотий) у всіх чотирьох мережах за добу не зазнали жодних змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"