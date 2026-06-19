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АЗС знизили ціни: яка вартість бензину, дизеля та газу 19 червня

10:13 19.06.2026 Пт
2 хв
Два види пального за добу скинули одразу по 1 гривні на літрі
aimg Марія Кучерявець
Фото: на АЗС змінилися ціни 19 червня (інфографіка РБК-Україна)

Великі українські мережі автозаправних станцій переглянули свої цінники. Оператори знову скоригували ціни у бік зниження - подешевшали дизель та автомобільний газ.

РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 19 червня та де вигідніше заправити авто.

Головне:

  • Бензин: Найдешевший А-95 пропонує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
  • Дизель: Мережі OKKO та WOG синхронно знизили вартість (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/літр.
  • Автогаз: Подешевшав на 1,00 грн/літр на заправках OKKO та WOG (до 43,90 грн/л).

Як змінилися ціни на пальне за добу

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та автогаз, тоді як на SOCAR та "Укрнафті" цінова ситуація залишилася без змін порівняно з 18 червня.

Так, на АЗС OKKO та WOG звичайний євродизель та брендові позиції (Pulls, Mustang) подешевшали рівно на 1,00 грн/літр. Також ці мережі знизили вартість скрапленого газу на 1,00 грн/літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 19 червня (інфографіка РБК-Україна)

На SOCAR та "Укрнафті" цінники не змінилися.

Ціни на всі марки бензину (А-95, преміальний 95-й та сотий) у всіх чотирьох мережах за добу не зазнали жодних змін.

Читайте також: Ціни на пальне впадуть? Чому бензин та дизель дешевшають повільніше, ніж світова нафта

Деталізація цін на АЗС 19 червня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 85,90 грн
  • ДП Євро: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 85,90 грн
  • ДП Євро-5: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 87,90 грн
  • ДП NANO: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 77,90 грн
  • ДП: 77,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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