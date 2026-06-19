АЗС знизили ціни: яка вартість бензину, дизеля та газу 19 червня

Головне: Бензин : Найдешевший А-95 пропонує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.

: Найдешевший А-95 пропонує "Укрнафта" по 73,90 грн/л. Дизель : Мережі OKKO та WOG синхронно знизили вартість (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/літр.

: Мережі OKKO та WOG синхронно знизили вартість (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/літр. Автогаз: Подешевшав на 1,00 грн/літр на заправках OKKO та WOG (до 43,90 грн/л).

Як змінилися ціни на пальне за добу

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та автогаз, тоді як на SOCAR та "Укрнафті" цінова ситуація залишилася без змін порівняно з 18 червня.

Так, на АЗС OKKO та WOG звичайний євродизель та брендові позиції (Pulls, Mustang) подешевшали рівно на 1,00 грн/літр. Також ці мережі знизили вартість скрапленого газу на 1,00 грн/літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 19 червня (інфографіка РБК-Україна)

На SOCAR та "Укрнафті" цінники не змінилися.

Ціни на всі марки бензину (А-95, преміальний 95-й та сотий) у всіх чотирьох мережах за добу не зазнали жодних змін.

Деталізація цін на АЗС 19 червня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 85,90 грн

ДП Євро: 82,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 85,90 грн

ДП Євро-5: 82,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 87,90 грн

ДП NANO: 84,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"