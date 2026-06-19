АЗС снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 июня

Крупные украинские сети автозаправочных станций пересмотрели свои цены. Операторы вновь скорректировали цены в сторону понижения - подешевели дизельное топливо и автомобильный газ.
РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 19 июня и о том, где выгоднее заправить автомобиль.
Главное:
Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизель и автогаз, тогда как на SOCAR и "Укрнафте" ценовая ситуация осталась без изменений по сравнению с 18 июня.
Так, на АЗС OKKO и WOG обычный евродизель и брендовые позиции (Pulls, Mustang) подешевели ровно на 1,00 грн/литр. Также эти сети снизили стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/литр.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 июня (инфографика РБК-Украина)
На SOCAR и "Укрнафте" цены не изменились.
Цены на все марки бензина (А-95, премиальный 95-й и сотый) во всех четырех сетях за сутки не претерпели никаких изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"