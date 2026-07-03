UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

АЗС виставили цінники перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 3 липня

10:09 03.07.2026 Пт
3 хв
На яких заправках можна заощадити 250 гривень на баку?
aimg Марія Кучерявець
Фото: Ціни на АЗС "завмерли" (інфографіка РБК-Україна)

Українські АЗС напередодні вихідних зафіксували ціни. Водночас розрив між пропозиціями залишається величезним, що дає водіям шанс суттєво заощадити.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 3 липня.

Головне:

  • Бензин: Ціни стабільні, а максимальна економія на А-95 досягає 5 гривень на літрі (250 гривень на баку) у державній мережі порівняно з приватними АЗС.
  • Дизель: Вартість зафіксувалася на позначках четверга, при цьому різниця між найдешевшою пропозицією та преміальним сегментом так само становить 5 гривень на літрі.
  • Автогаз: Утримує найвищу популярність завдяки стабільності, а на "Укрнафті" залишається єдиним варіантом, що коштує дешевше психологічної позначки у 40 гривень.

Що відбувається з цінами на АЗС

Приватні мережі OKKO та WOG повністю продублювали цінники за 2 липня, утримуючи однакову вартість: стандартний А-95 Євро там коштує 78,90 грн/л, звичайний дизель - 79,90 грн/л, а газ - 41,90 грн/л.

Найвищі ціни на ринку, серед проаналізованих, 3 липня зафіксовані в мережі SOCAR. Мережа тримає фірмові позиції на 1 гривню дорожче: бензин NANO 95 коштує 82,90 грн/л, а ДП NANO - 80,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 липня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" стабільно пропонує пальне за значно нижчими тарифами. Лінійка бензинів тут стартує від 69,90 грн/л (за А-92), а популярний А-95 Євро обійдеться водіям у 73,90 грн/л, що на 5 гривень дешевше, ніж на приватних АЗС.

Дизельне пальне на "Укрнафті" коштує 74,90 грн/л, а ціна на автомобільний газ є найнижчою серед моніторингу - 39,40 грн/л (на 2,50 грн дешевше від конкурентів).

Якщо порівняти вартість звичайного бензину А-95 Євро, то в мережах OKKO чи WOG його ціна становить 78,90 гривні за літр, тоді як на заправках "Укрнафти" цей же бензин продають по 73,90 гривні.

Таким чином, купуючи кожен літр пального в державній мережі, водій заощаджує рівно 5 гривень. Якщо помножити цю різницю на 50 літрів повного бака, то загальна чиста економія за один візит на АЗС може скласти 250 гривень.

Читайте також: На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки

Деталізація цін на АЗС 3 липня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 39,40 грн
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензинАЗСБензинДизпаливоЦіна на газГазОККОУкрнафтаWOG