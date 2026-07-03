АЗС выставили ценники перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июля

Украинские АЗС в преддверии выходных зафиксировали цены. В то же время, разрыв между предложениями остается огромным, что дает водителям шанс существенно сэкономить.
РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 3 июля.
Главное:
Частные сети OKKO и WOG полностью продублировали ценники за 2 июля, удерживая одинаковую стоимость: стандартный А-95 Евро стоит там 78,90 грн/л, обычный дизель - 79,90 грн/л, а газ - 41,90 грн/л.
Самые высокие цены на рынке среди проанализированных 3 июля зафиксированы в сети SOCAR. Сеть держит фирменные позиции на 1 гривну дороже: бензин NANO 95 стоит 82,90 грн/л, а ДТ NANO - 80,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" стабильно предлагает топливо по более низким тарифам. Линейка бензинов здесь стартует от 69,90 грн/л (по А-92), а популярный А-95 Евро обойдется водителям в 73,90 грн/л, что на 5 гривен дешевле, чем на частных АЗС.
Дизельное топливо на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, а цена на автомобильный газ является самой низкой среди мониторинга - 39,40 грн/л (на 2,50 грн дешевле конкурентов).
Если сравнить стоимость обычного бензина А-95 Евро, то в сетях OKKO или WOG его цена составляет 78,90 гривны за литр, в то время как на заправках "Укрнафты" этот же бензин продают по 73,90 гривны.
Таким образом, покупая каждый литр горючего в государственной сети, водитель экономит ровно 5 гривен. Если размножить эту разницу на 50 литров полного бака, то общая чистая экономия за один визит на АЗС может составить 250 гривен.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"