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АЗС выставили ценники перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июля

10:09 03.07.2026 Пт
3 мин
На каких заправках можно сэкономить 250 гривен на баке?
aimg Мария Кучерявец
Фото: Цены на АЗС "замерли" (инфографика РБК-Украина)

Украинские АЗС в преддверии выходных зафиксировали цены. В то же время, разрыв между предложениями остается огромным, что дает водителям шанс существенно сэкономить.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 3 июля.

Главное:

  • Бензин: Цены стабильны, а максимальная экономия на А-95 достигает 5 гривен на литре (250 гривен на баке) в государственной сети по сравнению с частными АЗС.
  • Дизель: Стоимость зафиксировалась на отметках четверга, при этом разница между самым дешевым предложением и премиальным сегментом также составляет 5 гривен на литре.
  • Автогаз: Удерживает самую высокую популярность благодаря стабильности, а на "Укрнафте" остается единственным вариантом, который стоит дешевле психологической отметки в 40 гривен.

Что происходит с ценами на АЗС

Частные сети OKKO и WOG полностью продублировали ценники за 2 июля, удерживая одинаковую стоимость: стандартный А-95 Евро стоит там 78,90 грн/л, обычный дизель - 79,90 грн/л, а газ - 41,90 грн/л.

Самые высокие цены на рынке среди проанализированных 3 июля зафиксированы в сети SOCAR. Сеть держит фирменные позиции на 1 гривну дороже: бензин NANO 95 стоит 82,90 грн/л, а ДТ NANO - 80,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" стабильно предлагает топливо по более низким тарифам. Линейка бензинов здесь стартует от 69,90 грн/л (по А-92), а популярный А-95 Евро обойдется водителям в 73,90 грн/л, что на 5 гривен дешевле, чем на частных АЗС.

Дизельное топливо на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, а цена на автомобильный газ является самой низкой среди мониторинга - 39,40 грн/л (на 2,50 грн дешевле конкурентов).

Если сравнить стоимость обычного бензина А-95 Евро, то в сетях OKKO или WOG его цена составляет 78,90 гривны за литр, в то время как на заправках "Укрнафты" этот же бензин продают по 73,90 гривны.

Таким образом, покупая каждый литр горючего в государственной сети, водитель экономит ровно 5 гривен. Если размножить эту разницу на 50 литров полного бака, то общая чистая экономия за один визит на АЗС может составить 250 гривен.

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Детализация цен на АЗС 3 июля, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 39,40 грн
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