АЗС выставили ценники перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июля

Главное: Бензин : Цены стабильны, а максимальная экономия на А-95 достигает 5 гривен на литре (250 гривен на баке) в государственной сети по сравнению с частными АЗС.

: Цены стабильны, а максимальная экономия на А-95 достигает 5 гривен на литре (250 гривен на баке) в государственной сети по сравнению с частными АЗС. Дизель : Стоимость зафиксировалась на отметках четверга, при этом разница между самым дешевым предложением и премиальным сегментом также составляет 5 гривен на литре.

: Стоимость зафиксировалась на отметках четверга, при этом разница между самым дешевым предложением и премиальным сегментом также составляет 5 гривен на литре. Автогаз: Удерживает самую высокую популярность благодаря стабильности, а на "Укрнафте" остается единственным вариантом, который стоит дешевле психологической отметки в 40 гривен.

Что происходит с ценами на АЗС

Частные сети OKKO и WOG полностью продублировали ценники за 2 июля, удерживая одинаковую стоимость: стандартный А-95 Евро стоит там 78,90 грн/л, обычный дизель - 79,90 грн/л, а газ - 41,90 грн/л.

Самые высокие цены на рынке среди проанализированных 3 июля зафиксированы в сети SOCAR. Сеть держит фирменные позиции на 1 гривну дороже: бензин NANO 95 стоит 82,90 грн/л, а ДТ NANO - 80,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" стабильно предлагает топливо по более низким тарифам. Линейка бензинов здесь стартует от 69,90 грн/л (по А-92), а популярный А-95 Евро обойдется водителям в 73,90 грн/л, что на 5 гривен дешевле, чем на частных АЗС.

Дизельное топливо на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, а цена на автомобильный газ является самой низкой среди мониторинга - 39,40 грн/л (на 2,50 грн дешевле конкурентов).

Если сравнить стоимость обычного бензина А-95 Евро, то в сетях OKKO или WOG его цена составляет 78,90 гривны за литр, в то время как на заправках "Укрнафты" этот же бензин продают по 73,90 гривны.

Таким образом, покупая каждый литр горючего в государственной сети, водитель экономит ровно 5 гривен. Если размножить эту разницу на 50 литров полного бака, то общая чистая экономия за один визит на АЗС может составить 250 гривен.

Детализация цен на АЗС 3 июля, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"