На АЗС України з'являться системи сповіщення про ворожі дрони, - Корецький

Нові заходи безпеки та сповіщення про дрони

Останніми днями під ударами опинилися АЗК у Києві та на міжнародних трасах.

Щоб захистити персонал і відвідувачів та зберегти стабільну роботу заправок, уряд провів термінову нараду з операторами ринку, залучивши Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС.

Учасники обговорили посилення захисних споруд для елементів наземної інфраструктури та облаштування укриттів. Головною технологічною новинкою стане спеціальне програмне рішення:

Воно дозволить автоматично відстежувати напрямок руху безпілотників.

Система оперативно попереджатиме АЗК про наближення ворожої загрози.

Після тестування на автозаправках до системи почнуть підключати й інші сфери бізнесу.

"Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес", - наголосив Корецький.

Ситуація з цінами на пальне та спрощення логістики

Під час зустрічі сторони також проаналізували баланс нафтопродуктів та ціни. Через події на Близькому Сході та збої в постачанні світові котирування нафти знову зростають, що провокує відповідну реакцію й в Україні.

"Намітили чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Реагуємо на запити бізнесу - відповідь має бути швидкою і дієвою", - підкреслив очільник уряду.

Координація дій із представниками ринку під час кризи відбуватиметься на регулярній основі.