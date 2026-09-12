На АЗС Украины появятся системы оповещения о вражеских дронах, - Корецкий

Российские войска существенно усилили удары по украинским автозаправочным комплексам. Поэтому в Украине готовят новые меры безопасности, в частности систему автоматического оповещения о приближении вражеских беспилотников.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В последние дни под ударами оказались АЗК в Киеве и на международных трассах.
Чтобы защитить персонал и посетителей и сохранить стабильную работу заправок, правительство провело срочное совещание с операторами рынка, привлекая Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.
Участники обсудили усиление защитных сооружений для элементов наземной инфраструктуры и обустройство укрытий. Главной технологической новинкой станет специальное программное решение:
"Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс", - подчеркнул Корецкий.
В ходе встречи стороны также проанализировали баланс нефтепродуктов и цены. Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в поставках мировые котировки нефти снова растут, что провоцирует ответную реакцию и в Украине.
"Наметили четкий план действий и по железнодорожному сообщению, и по упрощению таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году. Реагируем на запросы бизнеса - ответ должен быть быстрым и действенным", - подчеркнул глава правительства.
Координация действий с представителями рынка в кризис будет происходить на регулярной основе.
Напомним, что 11 сентября российские оккупанты нанесли удары по двум автозаправочным комплексам "Укрнафты" в столице.
По одной из заправок враг нанес двойной удар, что привело к значительным разрушениям зданий и критическому повреждению оборудования.
После очередной серии вражеских обстрелов компания обратилась к клиентам и ввела более строгие правила безопасности.
Пока АЗС "Укрнафта" полностью прекращают работу во время воздушной тревоги, а посетителей призывают немедленно покидать территорию заправок и проходить в укрытие.