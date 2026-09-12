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На АЗС Украины появятся системы оповещения о вражеских дронах, - Корецкий

19:46 12.09.2026 Сб
2 мин
Угрозу будут видеть автоматически
aimg Сергей Козачук
Фото: АЗС в Украине подключат к системе оповещения о дронах (Getty Images)

Российские войска существенно усилили удары по украинским автозаправочным комплексам. Поэтому в Украине готовят новые меры безопасности, в частности систему автоматического оповещения о приближении вражеских беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Новые меры безопасности и уведомления о дронах

В последние дни под ударами оказались АЗК в Киеве и на международных трассах.

Чтобы защитить персонал и посетителей и сохранить стабильную работу заправок, правительство провело срочное совещание с операторами рынка, привлекая Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

Участники обсудили усиление защитных сооружений для элементов наземной инфраструктуры и обустройство укрытий. Главной технологической новинкой станет специальное программное решение:

  • Оно позволит автоматически отслеживать направление движения беспилотников.
  • Система будет оперативно предупреждать АЗК о приближении враждебной угрозы.
  • После тестирования на автозаправках в систему начнут подключать и другие сферы бизнеса.

"Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс", - подчеркнул Корецкий.

Ситуация с ценами на топливо и упрощение логистики

В ходе встречи стороны также проанализировали баланс нефтепродуктов и цены. Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в поставках мировые котировки нефти снова растут, что провоцирует ответную реакцию и в Украине.

"Наметили четкий план действий и по железнодорожному сообщению, и по упрощению таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году. Реагируем на запросы бизнеса - ответ должен быть быстрым и действенным", - подчеркнул глава правительства.

Координация действий с представителями рынка в кризис будет происходить на регулярной основе.

Атаки РФ на АЗС в Киеве

Напомним, что 11 сентября российские оккупанты нанесли удары по двум автозаправочным комплексам "Укрнафты" в столице.

По одной из заправок враг нанес двойной удар, что привело к значительным разрушениям зданий и критическому повреждению оборудования.

После очередной серии вражеских обстрелов компания обратилась к клиентам и ввела более строгие правила безопасности.

Пока АЗС "Укрнафта" полностью прекращают работу во время воздушной тревоги, а посетителей призывают немедленно покидать территорию заправок и проходить в укрытие.

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