АЗС тримають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 липня

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Цінова стабільність: Великі мережі АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта") не змінювали вартість пального протягом останньої доби. Попри вихідний день, ринок зберігає баланс.

Великі мережі АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта") не змінювали вартість пального протягом останньої доби. Попри вихідний день, ринок зберігає баланс. Економія для водіїв: Різниця в ціні між преміальними мережами та бюджетною "Укрнафтою" сягає до 6 гривень на літрі бензину та 5 гривень на дизпальному.

Різниця в ціні між преміальними мережами та бюджетною "Укрнафтою" сягає до 6 гривень на літрі бензину та 5 гривень на дизпальному. Планування поїздки: Стабільність цін дозволяє водіям точно розрахувати витрати на поїздку вихідного дня без очікування раптових здорожчань на стелах.

Фото: ціни на АЗС 12 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 69,90 грн

ДП (Energy): 74,90 грн

ДП: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Аналіз цін: наскільки відрізняється вартість пального

На ринку зберігається помітна різниця між преміальними мережами та бюджетним сегментом. Оцінити, скільки ви можете заощадити, можна порівнявши ціни на популярні види пального:

Бензин А-95: Найбільша різниця спостерігається між мережами SOCAR (82,90 грн/л за NANO 95) та "Укрнафтою" (76,90 грн/л за Energy). Різниця становить 6 гривень на літрі. Якщо ви заправляєте повний бак (наприклад, 50 літрів), економія на одній заправці може сягати 300 гривень.

Найбільша різниця спостерігається між мережами SOCAR (82,90 грн/л за NANO 95) та "Укрнафтою" (76,90 грн/л за Energy). Різниця становить 6 гривень на літрі. Якщо ви заправляєте повний бак (наприклад, 50 літрів), економія на одній заправці може сягати 300 гривень. Дизельне пальне: Між преміальними мережами (OKKO/WOG - 79,90 грн/л) та "Укрнафтою" (74,90 грн/л) різниця складає 5 гривень на літрі.

Між преміальними мережами (OKKO/WOG - 79,90 грн/л) та "Укрнафтою" (74,90 грн/л) різниця складає 5 гривень на літрі. Автогаз: Тут розрив найбільш відчутний для постійних користувачів. Ціна на OKKO, WOG та SOCAR становить 41,90 грн/л, тоді як на "Укрнафті" - 38,40 грн/л. Різниця - 3,50 грн на літрі.

Підсумок для водія:

Якщо для вас критичним є бюджет поїздки, використання мережі з нижчими цінами може зекономити значну суму при тривалих подорожах.

Водночас вибір преміальних мереж часто аргументується наявністю додаткових сервісів (кава, їжа, якісне обслуговування) та програм лояльності, які можуть нівелювати різницю в ціні при наявності індивідуальних знижок у додатках АЗС.