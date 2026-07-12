АЗС тримають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 липня

Станом на 12 липня великі мережі автозаправних станцій (АЗС) в Україні зберегли цінники на попередньому рівні. Вартість бензину, дизеля та автогазу залишається незмінною, що дозволяє водіям планувати поїздки вихідного дня без очікування сюрпризів на заправках.
Про актуальні ціни на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 12 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
На ринку зберігається помітна різниця між преміальними мережами та бюджетним сегментом. Оцінити, скільки ви можете заощадити, можна порівнявши ціни на популярні види пального:
Підсумок для водія:
Якщо для вас критичним є бюджет поїздки, використання мережі з нижчими цінами може зекономити значну суму при тривалих подорожах.
Водночас вибір преміальних мереж часто аргументується наявністю додаткових сервісів (кава, їжа, якісне обслуговування) та програм лояльності, які можуть нівелювати різницю в ціні при наявності індивідуальних знижок у додатках АЗС.