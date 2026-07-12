АЗС держат цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июля

По состоянию на 12 июля крупные сети автозаправочных станций (АЗС) в Украине сохранили ценники на прежнем уровне. Стоимость бензина, дизеля и автогаза остается неизменной, что позволяет водителям планировать поездки в выходной день без ожидания сюрпризов на заправках.
Об актуальных ценах на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: цены на АЗС 12 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
На рынке сохраняется заметная разница между премиальными сетями и бюджетным сегментом. Оценить, сколько вы можете сэкономить, сравнив цены на популярные виды топлива:
Итог для водителя:
Если вам критичен бюджет поездки, использование сети с более низкими ценами может сэкономить значительную сумму при длительных путешествиях.
В то же время, выбор премиальных сетей часто аргументируется наличием дополнительных сервисов (кофе, еда, качественное обслуживание) и программ лояльности, которые могут нивелировать разницу в цене при наличии индивидуальных скидок в приложениях АЗС.