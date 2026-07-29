АЗС переписали ціни 29 липня: дизель додав гривню, автогаз зріс ще більше

Головне: Бензин : за добу без змін - А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л.

: за добу без змін - А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л. Дизель : подорожчав на 1,00 грн/л у мережах OKKO та WOG - стандартне ДП коштує від 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а преміальне сягає 93,90-95,90 грн/л.

: подорожчав на 1,00 грн/л у мережах OKKO та WOG - стандартне ДП коштує від 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а преміальне сягає 93,90-95,90 грн/л. Автогаз: демонструє найвідчутніше зростання - додав у ціні на WOG (+1,60 грн) та SOCAR (+1,00 грн), а загальний цінник коливається від 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Що змінилося на АЗС за добу

За даними щоденного моніторингу, ключове коригування вартості відбулося в сегменті дизельного пального та автогазу. Зокрема, мережі OKKO та WOG підняли ціни на всі види ДП рівно на 1,00 грн/л.

Водночас найвідчутніше подорожчав скраплений газ у мережі WOG - одразу на 1,60 грн/л. На 1,00 грн/л ціну на газ підняв і SOCAR.

При цьому державна "Укрнафта" зберегла цінники на рівні попереднього дня, залишаючись мережею з найнижчими цінами серед представлених операторів.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 липня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 93,90 грн

ДП Євро: 90,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 94,80 грн

ДП Євро-5: 91,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 95,90 грн

ДП NANO: 92,90 грн

Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"