АЗС переписали ціни 29 липня: дизель додав гривню, автогаз зріс ще більше

Українські мережі автозаправних станцій оновили цінники. Поки бензини ще "стоїть на місці", дизельне пальне та скраплений газ у кількох операторів за добу додали в ціні від 1,00 до 1,60 грн за літр.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 29 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
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За даними щоденного моніторингу, ключове коригування вартості відбулося в сегменті дизельного пального та автогазу. Зокрема, мережі OKKO та WOG підняли ціни на всі види ДП рівно на 1,00 грн/л.
Водночас найвідчутніше подорожчав скраплений газ у мережі WOG - одразу на 1,60 грн/л. На 1,00 грн/л ціну на газ підняв і SOCAR.
При цьому державна "Укрнафта" зберегла цінники на рівні попереднього дня, залишаючись мережею з найнижчими цінами серед представлених операторів.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"