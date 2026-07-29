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АЗС переписали ціни 29 липня: дизель додав гривню, автогаз зріс ще більше

09:05 29.07.2026 Ср
2 хв
Дизель на АЗС сягає вже 96 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: на АЗС подорожчали дизель та автогаз (інфографіка РБК-Україна)

Українські мережі автозаправних станцій оновили цінники. Поки бензини ще "стоїть на місці", дизельне пальне та скраплений газ у кількох операторів за добу додали в ціні від 1,00 до 1,60 грн за літр.

Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 29 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Бензин: за добу без змін - А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: подорожчав на 1,00 грн/л у мережах OKKO та WOG - стандартне ДП коштує від 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а преміальне сягає 93,90-95,90 грн/л.
  • Автогаз: демонструє найвідчутніше зростання - додав у ціні на WOG (+1,60 грн) та SOCAR (+1,00 грн), а загальний цінник коливається від 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Що змінилося на АЗС за добу

За даними щоденного моніторингу, ключове коригування вартості відбулося в сегменті дизельного пального та автогазу. Зокрема, мережі OKKO та WOG підняли ціни на всі види ДП рівно на 1,00 грн/л.

Водночас найвідчутніше подорожчав скраплений газ у мережі WOG - одразу на 1,60 грн/л. На 1,00 грн/л ціну на газ підняв і SOCAR.

При цьому державна "Укрнафта" зберегла цінники на рівні попереднього дня, залишаючись мережею з найнижчими цінами серед представлених операторів.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 липня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 93,90 грн
  • ДП Євро: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 94,80 грн
  • ДП Євро-5: 91,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 95,90 грн
  • ДП NANO: 92,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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