АЗС переписали цены 29 июля: дизель прибавил гривну, автогаз вырос еще больше

Украинские сети автозаправочных станций обновили ценники. Пока бензины еще "стоят на месте", дизельное горючее и сжиженный газ у нескольких операторов в сутки прибавили в цене от 1,00 до 1,60 грн за литр.
Сколько стоит топливо на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 29 июля - подробнее в материале РБК-Украина.
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По данным ежедневного мониторинга, ключевая корректировка стоимости произошла в сегменте дизельного горючего и автогаза. В частности, сети OKKO и WOG подняли цены на все виды ДТ на 1,00 грн/л.
В то же время, наиболее ощутимо подорожал сжиженный газ в сети WOG - сразу на 1,60 грн/л. На 1,00 грн/л цену на газ поднял и SOCAR.
При этом государственная "Укрнафта" сохранила ценники на уровне предыдущего дня, оставаясь сетью по самым низким ценам среди представленных операторов.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"