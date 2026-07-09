На АЗС опустили ціни, але не всюди: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 липня
Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Втім, одна з великих мереж переглянула вартість дизеля, зробивши преміальну марку пального дешевшою на 2 гривні.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС станом на четвер, 9 липня.
Головне:
- Бензин: стабільність утримується всіма мережами, а найдешевший А-95 можна знайти по 73,90 грн/л.
- Дизель: одна з мереж тимчасово знизила ціну преміального ДП на 2 гривні, зрівнявши його вартість зі звичайним (74,90 грн/л).
- Газ: цінники за добу не змінилися, вартість коливається від 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.
Що змінилося на АЗС
Головною подією дня на ринку пального стало рішення мережі "Укрнафта" зрівняти ціни на стандартний та преміальний дизель.
У межах тимчасової спецпропозиції вартість ДП (Energy) знизилася на 2 гривні - з учорашніх 76,90 грн до 74,90 грн. Тепер воно коштує стільки ж, скільки й звичайне ДП. Всі інші позиції в цій мережі, включаючи автогаз (38,40 грн) та бензин А-95 (73,90 грн), залишилися без змін.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 липня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас приватні мережі OKKO, WOG та SOCAR повністю зберегли стабільність. Роздрібні ціни на їхніх сервісах тотожні вчорашнім показникам. Повсюдно утримується і єдина ціна на скраплений газ для авто - у більшості великих мереж вона становить 41,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 9 липня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 74,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн