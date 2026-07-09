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На АЗС опустили цены, но не везде: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 июля

09:18 09.07.2026 Чт
2 мин
Водителям подготовили временное снижение стоимости одного из видов топлива сразу на 2 гривны
aimg Мария Кучерявец
На АЗС опустили цены, но не везде: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 июля Фото: На АЗС опустили цены, но в рамках акции (инфографика РБК-Украина)
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Цены на горючее в Украине остаются стабильными. Впрочем, одна из крупных сетей пересмотрела стоимость дизеля, сделав премиальную марку топлива дешевле на 2 гривны.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС по состоянию на четверг, 9 июля.

Главное:

  • Бензин: стабильность удерживается всеми сетями, а самый дешевый А-95 можно найти по 73,90 грн/л.
  • Дизель: одна из сетей временно снизила цену премиального ДТ на 2 гривны, сравнив его стоимость с обычным (74,90 грн/л).
  • Газ: ценники в сутки не изменились, стоимость колеблется от 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС

Главным событием дня на рынке горючего стало решение сети "Укрнафта" сравнить цены на стандартный и премиальный дизель.

В рамках временного спецпредложения стоимость ДТ (Energy) снизилась на 2 гривны - со вчерашних 76,90 грн до 74,90 грн. Теперь оно стоит столько же, сколько и обычное ДТ. Все остальные позиции этой сети, включая автогаз (38,40 грн) и бензин А-95 (73,90 грн), остались без изменений.

На АЗС опустили цены, но не везде: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июля (инфографика РБК-Украина)

В то же время, частные сети OKKO, WOG и SOCAR полностью сохранили стабильность. Розничные цены на их сервисах тождественны вчерашним показателям. Повсеместно удерживается и единственная цена на сжиженный газ для авто - в большинстве крупных сетей она составляет 41,90 грн/л.

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Детализация цен на АЗС 9 июля, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 74,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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