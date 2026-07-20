На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня

Паливний ринок України після вихідних демонструє помітне зростання цін. Починаючи з суботи, провідні мережі АЗС корегували вартість бензину та дизелю, а окремі оператори змінювали цінники двічі за добу.
Скільки коштує бензин та дизель 20 липня на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Ціни на пальне почали здорожчання ще у суботу, деякі АЗС підвищували ціну двічі за день. Загалом, у порівнянні із ранком п'ятниці, 17 липня, ціни на ОККО та SOCAR зросли на 2 гривні, на WOG - на 3 гривні, а на "Укрнафті" пальне додало в ціні одну гривню.
Далі наведені актуальні ціни на АЗС сьогодні вранці та порівняння із цінами ранку неділі.
Фото: ціни на АЗС 20 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
WOG (+2,60 - +3,00 грн): Мережа здійснила найбільше підвищення за добу. Бензин та його євро-аналоги подорожчали одразу на 2,60 грн, а дизельне пальне додало в ціні 3 гривні за літр.
OKKO (+1,00 грн): Мережа підняла вартість усіх видів бензину та дизелю рівно на 1 гривню за літр.
"Укрнафта" (+50 коп): Державна мережа також скоригувала цінники у бік здорожчання - усі позиції пального та дизелю зросли на 50 копійок.
SOCAR (без змін): Преміальна мережа наразі залишила свої цінники на попередньому рівні, проте стабільно утримує найвищу планку на ринку для більшості позицій.
Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні:
Яка різниця в ціні?
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 300 гривень.