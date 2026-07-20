На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня

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Хвиля здорожчання: Підвищення цін на АЗС активізувалося ще у суботу, причому окремі мережі переглядали цінники двічі протягом дня.

Підвищення цін на АЗС активізувалося ще у суботу, причому окремі мережі переглядали цінники двічі протягом дня. Динаміка з 17 липня: У порівнянні з ранком п'ятниці, 17 липня, вартість пального помітно зросла: OKKO та SOCAR: +2 гривні на літрі, WOG: +3 гривні на літрі, "Укрнафта": +1 гривня на літрі.

У порівнянні з ранком п'ятниці, 17 липня, вартість пального помітно зросла: OKKO та SOCAR: +2 гривні на літрі, WOG: +3 гривні на літрі, "Укрнафта": +1 гривня на літрі. Поточні показники: Найнижчу вартість бензину А-95 утримує "Укрнафта" (75,90 грн), тоді як найвищу - SOCAR та WOG (81,90 грн та 81,50 грн відповідно). Різниця при заправці повного бака (50 л) між найдешевшою та найдорожчою мережами становить 300 гривень.

Ціни на пальне почали здорожчання ще у суботу, деякі АЗС підвищували ціну двічі за день. Загалом, у порівнянні із ранком п'ятниці, 17 липня, ціни на ОККО та SOCAR зросли на 2 гривні, на WOG - на 3 гривні, а на "Укрнафті" пальне додало в ціні одну гривню.

Далі наведені актуальні ціни на АЗС сьогодні вранці та порівняння із цінами ранку неділі.

Фото: ціни на АЗС 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 83,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Євро: 80,90 грн (+1 грн)

ДП Pulls: 84,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 81,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн (+2,6 грн)

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн (+2,6 грн)

Бензин 95 Євро: 81,50 грн (+2,6 грн)

ДП Mustang: 85,90 грн (+3 грн)

ДП Євро-5: 82,90 грн (+3 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 91,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 81,90 грн

ДП NANO Extro: 84,90 грн

ДП NANO: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 82,90 грн (+50 коп)

Бензин 95 (Energy): 78,90 грн (+50 коп)

Бензин А-95: 75,90 грн (+50 коп)

Бензин А-92: 71,90 грн (+50 коп)

ДП (Energy): 78,90 грн (+50 коп)

ДП: 76,90 грн (+50 коп)

Газ: 38,40 грн

Що змінилося: головні тренди паливного ринку

WOG (+2,60 - +3,00 грн): Мережа здійснила найбільше підвищення за добу. Бензин та його євро-аналоги подорожчали одразу на 2,60 грн, а дизельне пальне додало в ціні 3 гривні за літр.

OKKO (+1,00 грн): Мережа підняла вартість усіх видів бензину та дизелю рівно на 1 гривню за літр.

"Укрнафта" (+50 коп): Державна мережа також скоригувала цінники у бік здорожчання - усі позиції пального та дизелю зросли на 50 копійок.

SOCAR (без змін): Преміальна мережа наразі залишила свої цінники на попередньому рівні, проте стабільно утримує найвищу планку на ринку для більшості позицій.

Скільки коштує повний бак (50 л) сьогодні?

Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні:

"Укрнафта": 3 795 грн

WOG: 4 075 грн

OKKO: 4 045 грн

SOCAR: 4 095 грн

Яка різниця в ціні?

При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 300 гривень.