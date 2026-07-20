На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 20 июля

Топливный рынок Украины после выходных демонстрирует заметный рост цен. Начиная с субботы ведущие сети АЗС корректировали стоимость бензина и дизеля, а отдельные операторы меняли ценники дважды в сутки.
Сколько стоит бензин и дизель 20 июля на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Цены на топливо начали дорожать еще в субботу, некоторые АЗС повышали цену дважды в день. В целом по сравнению с утром пятницы, 17 июля, цены на ОККО и SOCAR выросли на 2 гривны, на WOG - на 3 гривны, а на "Укрнафте" топливо прибавило в цене одну гривну.
Далее даны актуальные цены на АЗС сегодня утром и сравнение с ценами утра воскресенья.
Фото: цены на АЗС 20 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
WOG (+2,60 - +3,00 грн): Сеть осуществила наибольшее повышение за сутки. Бензин и его евро-аналоги подорожали сразу на 2,60 грн, а дизельное топливо прибавило в цене 3 гривны за литр.
OKKO (+1,00 грн): Сеть подняла стоимость всех видов бензина и дизеля ровно на 1 гривну за литр.
"Укрнафта" (+50 коп): Государственная сеть также скорректировала ценники в сторону подорожания - все позиции горючего и дизеля выросли на 50 копеек.
SOCAR (без изменений): Премиальная сеть оставила свои ценники на прежнем уровне, однако стабильно удерживает самую высокую планку на рынке для большинства позиций.
Расчет стоимости заправки 50 литров бензина А-95 на сегодняшний день:
Какая разница в цене?
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнефть) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 300 гривен.