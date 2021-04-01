UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

АЗС будут штрафовать за нелегальную торговлю: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине АЗС будут штрафовать за нелегальную торговлю. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №2515.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При подготовке ко второму чтению к закону поступило 33 предложения, 10 из которых предлагается учесть, а 23 - отклонить.

В комитете также подготовили три предложения к проекту, которые предлагается учесть.

"По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Закон предлагает оптовую или розничную торговлю горючим без разрешения наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией топлива, транспортных средств, емкостей и оборудования, которое использовали для реализации такого горючего, денег, полученных в результате совершения этого правонарушения.

Напомним, за основу этот закон парламент принял в середине июля прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АЗСштрафВерховная Рада
Читайте также
Раде рекомендуют ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитом
ГИА или ВНО: Раде рекомендуют дать выпускникам право выбора
Прогноз погоды