Рада хочет ввести штрафы для АЗС за нелегальную торговлю

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

АЗС могут получить до 85 тысяч гривен штрафа за нелегальную торговлю топливом

Верховная рада планирует предусмотреть штрафы для автозаправочных станций за нелегальную торговлю топливом. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2515 за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 244 парламентариев.

Отныне нелегальные АЗС могут получить от 17 до 85 тысяч гривен штрафа за торговлю горючим без разрешительных документов.

Размеры штрафов

Оптовую или розничную торговлю топливом без разрешения предлагают наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией топлива, транспортных средств, емкостей и оборудования, что использовали для реализации такого топлива, денег, полученных вследствие совершения этого админправонарушения.

Если такое нарушение совершают повторно в течение года, или оно связано с получением дохода в больших размерах, то сумма штрафа возрастает: от 2 тысяч до 5 тысяч таких минимумов (34 тысячи - 85 тысяч гривен) с конфискацией топлива, транспорта, емкостей и оборудования, которые использовались для реализации такого топлива, денег, полученных от продажи.

При этом под получением дохода в крупных размерах имеется в виду, когда его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, другие нарушения правил торговли топливом влекут за собой штраф в размере от 500 до 1 тыс. таких минимумов (от 8500 до 17 тысяч гривен).

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин.