АЗС будуть штрафувати за нелегальну торгівлю: комітет Ради підтримав закон

Під час підготовки до другого читання до закону надійшло 33 пропозиції, 10 з яких пропонується врахувати, а 23 - відхилити.

У комітеті також підготували три пропозиції до проекту, які пропонується врахувати.

"За результатами голосування комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує оптову або роздрібну торгівлю пальним без дозволу карати штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовували для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього правопорушення.