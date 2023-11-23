"Азовці" відпрацювали дронами по ворожих комплексах спостереження "Муром"

"Чотири ворожих комплекси відеотепловізійного спостереження типу «Муром» були знищені ротою ударних БпАК бригади "Азов" НГУ. В результаті атаки ворог втратив обладнання вартістю більше 200 тисяч доларів", - пише пресслужба.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 22 листопада, російські терористи втратили 1130 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни було знищено близько 321 800 ворожих солдатів.

Тим часом бійці бригади "Спартан" Гвардії Наступу розбили групу російських окупантів на Запорізькому напрямку й показали відео роботи на фронті.