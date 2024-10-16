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"Азовці" біля Торецька захопили у полон майже два десятки росіян (відео)

Середа 16 жовтня 2024 20:05
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"Азовці" біля Торецька захопили у полон майже два десятки росіян (відео) Ілюстративне фото: "азовці" біля Торецька захопили у полон майже два десятки росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на Торецькому напрямку. Нещодавно там у полон було захоплено 17 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Як зазначили у бригаді, росіяни були захоплені у полон під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком.

"Росіяни приїхали вбивати українців з різних куточків Росії. Деякі з них є співучасниками військових злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування", - пишуть в "Азові".

У бригаді зазначили, що "Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону.

Ситуація у Торецьку

Наприкінці вересня у ЗМІ поширилась інформація про те, що російські військові зайшли на територію Торецька. З того часу там тривали міські бої.

Також нещодавно стало відомо, що російські війська просунулися у Торецьку, та закріпилися на двох вулицях.

Пізніше українські військові підтвердили, що росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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