"Азовцы" возле Торецка захватили в плен почти два десятка россиян (видео)
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов на Торецком направлении. Недавно там в плен были захвачены 17 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов".
Как отметили в бригаде, россияне были захвачены в плен при отражении вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком.
"Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования", - пишут в "Азове".
В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.
Ситуация в Торецке
В конце сентября в СМИ распространилась информация, что российские военные зашли на территорию Торецкая. С тех пор там продолжались городские бои.
Также недавно стало известно, что российские войска продвинулись в Торецке и закрепились на двух улицах.
Позже украинские военные подтвердили, что россияне контролируют восточную часть Торецкая. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.
Более подробно о ситуации вокруг города – в материале РБК-Украина.
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