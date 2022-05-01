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На "Азовстали" признаки настоящей гуманитарной катастрофы: заканчивается еда и вода, - Верещук

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о том, что на "Азовстали" назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчивается еда, вода и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук.

"Как известно, на "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты", - сообщила Верещук.

По ее словам, продолжается мариупольская гуманитарная операция. За два первых дня с территории "Азовстали" эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.

"Многократные попытки эвакуировать гражданских в последние недели успеха не имели. Ситуацию под личный контроль принял президент Зеленский", - добавила Верещук.

27 апреля состоялась встреча Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Международным Комитетом Красного Креста.

"Как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе", - добавила Верещук.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что на "Азовстали" находится более 600 раненых.

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".

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