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На "Азовстали" подорвались еще два сапера оккупантов

Фото: На "Азовстали" подорвались еще два сапера оккупантов (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В оккупированном Мариуполе при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались два сапера из так называемой "Донецкой народной республики". Они получили тяжелые травмы и находятся в медучреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Еще двое саперов уже с так называемой "днр" вчера взорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошо новость. "Азовсталь" продолжает драться даже сейчас", - написал он.

Напомним, накануне стало известно, что на "Азовстали" подорвались четверо российских саперов.

По данным Андрющенко, в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что при разборе разрушенной многоэтажки на проспекте Мира в Мариуполе нашли тела 200 погибших.

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АзовстальМариупольВойна России против Украины