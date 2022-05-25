На "Азовстали" подорвались еще два сапера оккупантов

В оккупированном Мариуполе при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались два сапера из так называемой "Донецкой народной республики". Они получили тяжелые травмы и находятся в медучреждении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Еще двое саперов уже с так называемой "днр" вчера взорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошо новость. "Азовсталь" продолжает драться даже сейчас", - написал он.
Напомним, накануне стало известно, что на "Азовстали" подорвались четверо российских саперов.
По данным Андрющенко, в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что при разборе разрушенной многоэтажки на проспекте Мира в Мариуполе нашли тела 200 погибших.
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