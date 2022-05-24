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На "Азовстали" подорвались четыре российских сапера, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 24 мая 2022 15:21
На "Азовстали" подорвались четыре российских сапера, - советник мэра Фото: при разминировании "Азовстали" подорвались российские саперы (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном Мариуполе при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших остается в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что при разборе разрушенной многоэтажки на проспекте Мира в Мариуполе нашли тела 200 погибших. Оккупанты для бесплатного захоронения заставляют родственников погибших на камеру обвинить украинские войска.

Также вчера стало известно, что так называемые "кадыровцы" начали патрулировать Мариупольский район.

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Азовсталь Мариуполь
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