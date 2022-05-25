Фото: На "Азовстали" подорвались еще два сапера оккупантов (Facebook)

В оккупированном Мариуполе при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались два сапера из так называемой "Донецкой народной республики". Они получили тяжелые травмы и находятся в медучреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.