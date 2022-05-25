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На "Азовсталі" підірвалися ще два сапери окупантів

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Маріуполь, Середа 25 травня 2022 12:33
На "Азовсталі" підірвалися ще два сапери окупантів Фото: На "Азовсталі" підірвалися ще два сапери окупантів (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В окупованому Маріуполі при розмінуванні території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися два сапери з так званої "Донецької народної республіки". Вони отримали важкі травми і перебувають у медзакладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ще двоє саперів вже з так званої "днр" вчора вибухнули в Азовсталі. Обидва важкі і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Добре новина. "Азовсталь" продовжує битися навіть зараз", - написав він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на "Азовсталі" підірвалися четверо російських саперів.

За даними Андрющенко, у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що при розборі зруйнованої багатоповерхівки на проспекті Миру в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих.

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Азовсталь Маріуполь Війна Росії проти України
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