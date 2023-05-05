На "Азовсталі" в Маріуполі знову лунають вибухи

Фото: у Маріуполі Донецької області повідомляють про вибухи 5 травня (t me polkazov)

У п'ятницю, 5 травня, в захопленому Маріуполі Донецької області лунають вибухи. Їх епіцентром знову став завод "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Азовсталь" знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку "Азов". Святкова самобавовна окупантів прямо зараз. З приємним українському уху музичним супроводом "швидких", - розповів він. Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні знову фіксують активність авіації ворога. Цього разу в напрямку Пологів (Запорізька область). Нагадаємо, 4 травня у тимчасово окупованому Маріуполі на "Азовсталі" вибухнули міни. Внаслідок інциденту четверо ворожих саперів поранено.