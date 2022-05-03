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Из "Азовстали" эвакуировали еще 156 человек, - мэрия

Фото: эвакуация из Мариуполя (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

Эвакуированные люди из "Азовстали" уже прибыли в Запорожье, им оказывают всю необходимую помощь. За вторник, 3 мая, удалось вывезти из Мариуполя еще 156 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, всего эвакуировали 156 человек. Она добавила, что еще несколько сотен человек остаются на территории предприятия.

В свою очередь, гумкоординатор ООН сообщила, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц из "Азовстали".

Ранее сообщалось, что после частичной эвакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

Также в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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