З "Азовсталі" евакуювали ще 156 людей, - мерія

Евакуйовані люди з "Азовсталі" вже прибули до Запоріжжя, їм надають всю необхідну допомогу. За вівторок, 3 травня вдалось вивезти з Маріуполя ще 156 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.
За словами міністра реінтеграції Ірини Верещук, всього евакуювали 156 людей. Вона додала, що ще кількасот людей залишаються на території підприємства.
У свою чергу, гумкоординатор ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних осіб із "Азовсталі".
Раніше повідомлялося, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.
Також у Запоріжжі вже прибули понад сто жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.
Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.