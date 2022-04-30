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Из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, - замкомандира "Азова"

Фото: из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из "Азовстали" удалось провести эвакуацию гражданских. Всего вывезли 20 человек, среди которых женщины и дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря.

"По состоянию на 19:40, мы передали в условленное место (для эвакуации, - ред.) 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети и мы надеемся, что те люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье на подконтрольную Украине территорию", - заявил Пономарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после бомбардировок полевого госпиталя на "Азовсталь" 28 апреля число раненых возросло до 600 человек.

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