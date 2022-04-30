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З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, - заступник командира "Азову"

Фото: з "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З "Азовсталі" вдалося провести евакуацію цивільних. Загалом вивезли 20 людей, серед яких жінки та діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламаря.

"Станом на 19:40, ми передали в домовлене місце (для евакуації, - ред.) 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти й ми надіємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме до Запоріжжя на підконтрольну Україні територію", - заявив Паламар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після бомбардувань польового шпиталю на "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей.

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