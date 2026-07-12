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В Азовском море дроны поразили очередной танкер РФ

07:30 12.07.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Эдуард Ткач
В Азовском море дроны поразили очередной танкер РФ Фото: губернатор утверждает, что судно было пустым (Getty Images)
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В ночь на 12 июля дроны вновь атаковали российский танкер в Азовском море, из-за чего на судне возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

"В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет", - говорится в посте.

Также чиновник утверждает, что под атакой беспилотников оказались Таганрог и Каменск-Шахтинский, и четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский.

По его утверждению, российским силам ПВО якобы удалось сбить более 20 дронов. Одну из трасс из-за падения обломков перекрыли.

"Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы", - резюмировал Слюсарь.

Масштабные поражения танкеров РФ

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны Украины атаковали аж 21 российский танкер, которые Москва использует для военной логистики и обхода санкций.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.

Также мы писали, что по словам командующего Силами беспилотников систем Роберта "Мадяра" Бровди, в течение 6-11 июля украинские войска атаковали уже 76 российских судов.

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