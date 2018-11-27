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В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент

Новости » Политика    27.11.2018 - 21:21
В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По его словам, об этом свидетельствует особая концентрация российских кораблей в районе Керченского пролива

В Азовском море произошел спланированный и подготовленный акт российской агрессии против Украины, о чем свидетельствует увеличение военного присутствия РФ в районе Крыма и Азовского моря. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Количество кораблей ( России, - ред.) и резкое их увеличение в Азовском море...есть названия, есть типы, сколько они сконцентрировали в Черноморско-Азовском бассейне. Мы видим, что в Азовском море они расположены по всей акватории, делая особую концентрацию в районе Керченского пролива. То есть они знали и готовились. Это было целенаправленное действие с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа и всего остального", - заявил Порошенко.

В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент

Также, по его словам, по сравнению с 2014 годом, Россия увеличила военное присутствие в районе Крыма в 5-10 раз.

"Количество войск, которые были в Крыму в 2014 году и которые были в октябре 2018-го. Число солдат увеличилось в три раза, БТР - в 5 раз, артиллерии - в 10 раз, самолетов и РСЗО, кораблей минимум в 5-10 раз. Это увеличение происходит сейчас. Зачем это делается и имеем ли мы право не реагировать?", - заявил Порошенко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что решил ввести в Украине военное положение из-за того, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

Порошенко объяснил цель введения военного положения Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, - Порошенко
Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская ФедерацияАзовское море
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