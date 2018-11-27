 В Азовському морі відбувся спланований акт російської агресії, - президент

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За його словами, про це свідчить особлива концентрація російських кораблів в районі Керченської протоки

У Азовському морі відбувся спланований та підготовлений акт російської агресії проти України, про що свідчить збільшення військової присутності РФ у районі Криму та Азовського моря. Про це повіомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кількість кораблів ( Росії - ред.) і різке їх збільшення в Азовському морі...є назви, є типи скільки вони сконцентрували в Чорноморсько-азовському басейні. Ми бачимо, що в Азовському морі вони розташовані по всій акваторії, роблячи особливу концентрацію в районі Керченської протоки. Тобто вони знали і готувались. Це була цілеспрямована дія з підведенням необхідної для них авіації, підведенням засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу і всього іншого", - заявив Порошенко.





Також, за його словами, порівняно з 2014 роком, Росія збільшила військову присутність в районі Криму у 5-10 разів.

"Кількість військ, які були в Криму у 2014 році і які були у жовтні 2018-го. Число солдатів збільшилось втричі, БТР - в 5 разів, артилерії - в 10 разів, літаків та РСЗО, кораблів мінімум в 5-10 разів. Це збільшення відбувається зараз. Навіщо це робиться і чи маємо ми право не реагувати?", - заявив Порошенко.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що вирішив ввести в Україні воєнний стан через те, що Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Росією.