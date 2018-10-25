В Азовському морі виявили ще два військових кораблі РФ, - Цигикал

Ілюстративне фото (fleetphoto.ru/ship)

Ще один корабель російського флоту помітили на підході до акваторії Азовського моря

Російська Федерація (РФ) завела два військові кораблі в акваторію Азовського моря. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петро Цигикал, передає РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

За його словами, нові військові кораблі увійшли в Азовське море 24 жовтня, також помічений ще один корабель на підході до акваторії.

"Вчора два сторожових кораблі - "Сиктивкар" і "Кизляр" були внутрішніми водами Російської Федерації доставлені в порт Азов, зараз вони знаходяться в акваторії Азовського моря", - сказав Цигикал.

Також він додав, що сьогодні почалося буксування ще одного корабля, -"Стерегущий".

"Він пройшов, за нашою інформацією, Ярославль. Чекаємо його прибуття теж в Азов", - додав голова ДПСУ.

Всього, за його словами, крім цих кораблів, Росія вже завела в Азовське море більш 120 кораблів і катерів.

"На сьогоднішній день ситуація досить серйозна, досить загрозлива", - підсумував Цигикал.

Нагадаємо, в Європейському парламенті підготували проект резолюції, згідно з яким у разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти Росії будуть посилені.