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Google предлагает Украине оцифровать печатное наследие

Новости » Телеком & IT    25.10.2018 - 14:01
Иллюстративное фото (flickr.com/Robert Scoble)
Иллюстративное фото (flickr.com/Robert Scoble)

Google может оцифровать печатные издания в течение двух лет

Американская компания Google предлагает Украине присоединиться к программе по оцифровке печатного наследия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Министерства культуры.

Сообщается, что министр культуры Евгений Нищук встретился с директором по взаимодействию с органами государственной власти Google Украина Олегом Якимчуком, а также представителями компании CFC Consulting. На встрече стороны рассмотрели перспективы включения Украины в программу Google по оцифровке печатного наследия.

"Проект по цифровизации книг существует довольно давно и имеет немало положительных отзывов, мы хотим предложить Украине присоединиться к этой программе. Компания Google очень заинтересована в сотрудничестве с Украиной", - отметил Якимчук.

По словам представителей CFC Consulting, реализацию проекта планируют осуществить в течение полутора-двух лет.

"Мы как государственный орган чрезвычайно заинтересованы в реализации подобных проектов. Конечно, он еще требует определенных технических доработок, в частности, согласования с уже действующей программой Украинского института книги "Цифровая библиотека", однако, это чрезвычайная возможность для Украины", - отметил Нищук.

Напомним, ранее сообщалось, что польский Институт национальной памяти будет сотрудничать с государственными архивами Украины.

 

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