UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Покровський напрямок: "Азов" за дві доби знищив 151 окупанта

Фото: за дві доби члени 1-го корпусу НГУ "Азов" ліквідували 151 окупанта (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. За дві доби у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост "Азова" в Telegram.

"В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ «Азов», суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог несе значні втрати. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було поранено понад 70 загарбників. Також за вказаний період військові взяли в полон 8 представників армії РФ.

"Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи в районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" та ОТУ "Донецьк", - додали у пресцентрі.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що 12 серпня 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку. Незважаючи на складну обстановку, росіяни зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Також ми писали, що на лінії зіткнення "найгарячіше" на Покровському напрямку. Загалом протягом 12 серпня було зафіксовано 165 бойових зіткнень, також росіяни скинули 183 керовані авіабомби.

У сам Покровськ неможливо заїхати через активні обстріли, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.

Крім того, представник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубова поінформував 13 серпня про просування військ ворога в напрямку Добропілля. Він зазначив, що головною причиною цього є брак особового складу в українських підрозділах. Водночас Сили оборони України знищуть противника.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтВійна в Україні