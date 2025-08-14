Покровський напрямок: "Азов" за дві доби знищив 151 окупанта

"В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ «Азов», суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог несе значні втрати. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було поранено понад 70 загарбників. Також за вказаний період військові взяли в полон 8 представників армії РФ.

"Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи в районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" та ОТУ "Донецьк", - додали у пресцентрі.