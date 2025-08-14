Покровское направление: "Азов" за двое суток уничтожил 151 оккупанта

"В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, были ранены более 70 захватчиков. Также за указанный период военные взяли в плен 8 представителей армии РФ.

"Боевые действия продолжаются. Спланированы и реализуются мероприятия в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк", - добавили в пресс-центре.