В "Азові" показали, як знищують окупантів на Добропільському напрямку (відео)

"Завдяки професійній та оперативній реакції Сил оборони України, черговий російський наступ завершився на півдорозі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що скориставшись туманом і поганою видимістю, росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов".

Ворог задіяв 16 квадроциклів, багато піхоти, щоб заїхати якнайдалі. Однак жоден квадроцикл не дістався цілі.

"Ще на під'їзді до позицій Сил оборони штурмова група окупантів була розбита. Вдала спільна робота підрозділів безпілотних систем, артилерії та завчасне мінування зробили цю "прогулянку" останнім яскравим спогадом для її учасників", - розповіли в "Азові".