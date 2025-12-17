В "Азове" показали, как уничтожают оккупантов на Добропольском направлении (видео)

"Благодаря профессиональной и оперативной реакции Сил обороны Украины, очередное российское наступление завершилось на полпути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользовавшись туманом и плохой видимостью, россияне пытались осуществить мотопехотный штурм в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов".

Враг задействовал 16 квадроциклов, много пехоты, чтобы заехать как можно дальше. Однако ни один квадроцикл не добрался до цели.

"Еще на подъезде к позициям Сил обороны штурмовая группа оккупантов была разбита. Удачная совместная работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и заблаговременное минирование сделали эту "прогулку" последним ярким воспоминанием для ее участников", - рассказали в "Азове".