"Азов" відбив механізований штурм РФ під Добропіллям: ворог зазнав великих втрат

За даними підрозділу, ворог кинув у наступ 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були БМП, МТЛБ і танки. Російські війська намагалися прорвати оборону Збройних сил України в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове.

Під час боїв українські підрозділи знищили 9 бойових машин піхоти, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Втрати противника сягнули 78 військовослужбовців.

Як зазначають в "Азові", росіяни знову застосували типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, за якими рухалася бронетехніка з десантом. Використовуючи системи радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів, ворог намагався висадити піхоту в населених пунктах, щоб закріпитися й розвинути наступ.

Втім, завдяки завчасному мінуванню території, а також скоординованим діям артилерії, Нацгвардії, підрозділів безпілотних систем і ЗСУ, атака була повністю зірвана.

У командуванні подякували військовим Десантно-штурмових і Штурмових військ, Національної гвардії, Сухопутних військ, Повітряних сил, ДПСУ, Сил безпілотних систем, Сил логістики та підтримки за мужність і професіоналізм під час відбиття штурму.