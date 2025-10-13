"Азов" відбив механізований штурм РФ під Добропіллям: ворог зазнав великих втрат

Сьогодні на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 1-го корпусу НГУ "Азов".
За даними підрозділу, ворог кинув у наступ 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були БМП, МТЛБ і танки. Російські війська намагалися прорвати оборону Збройних сил України в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове.
Під час боїв українські підрозділи знищили 9 бойових машин піхоти, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Втрати противника сягнули 78 військовослужбовців.
Як зазначають в "Азові", росіяни знову застосували типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, за якими рухалася бронетехніка з десантом. Використовуючи системи радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів, ворог намагався висадити піхоту в населених пунктах, щоб закріпитися й розвинути наступ.
Втім, завдяки завчасному мінуванню території, а також скоординованим діям артилерії, Нацгвардії, підрозділів безпілотних систем і ЗСУ, атака була повністю зірвана.
У командуванні подякували військовим Десантно-штурмових і Штурмових військ, Національної гвардії, Сухопутних військ, Повітряних сил, ДПСУ, Сил безпілотних систем, Сил логістики та підтримки за мужність і професіоналізм під час відбиття штурму.
Нагадаємо, у вересні українські Сили оборони перехопили ініціативу на Добропільському напрямку та розпочали контрнаступальні дії.
Як повідомляв головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, від початку цієї операції на Донеччині вдалося звільнити понад 180 квадратних кілометрів території.
Крім того, значну частину місцевості українські підрозділи зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп, відновивши контроль над низкою стратегічних позицій.
23 вересня президент України Володимир Зеленський розповів президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорку, що українським воїнам під час контрнаступу вдалося оточити 1000 російських солдатів.