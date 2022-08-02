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"Азов" відреагував на визнання полку "терористичною організацією" в Росії

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 15:56
"Азов" відреагував на визнання полку "терористичною організацією" в Росії Фото: Азов відреагував на визнання їх терористичною організацією в РФ (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

У полку "Азов" відреагували на рішення Верховного суду Росії визнати його так званою "терористичною організацією". Азовці закликали США та інші цивілізовані держави визнати РФ державою-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов - Маріуполь".

Там зазначили, що після публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом!" - йдеться в заяві "Азову".

Там додають, Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!

"Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" - наголосили в полку "Азов".

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Своїм рішенням російська сторона може загальмувати весь процес обміну. Тепер країна-агресорка може засудити до довічного ув'язнення українських бійців без права помилування та обміну. При цьому, що стосується так званих "ЛДНР", то там їм може загрожувати страта.

Як відомо, так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків і вже оголосила "вирок" про страту двох іноземних добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

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