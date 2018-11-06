ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Азіатські імпортери нафти вдячні США за виключення їх зі списку санкцій проти Ірану

Новини » Економіка    06.11.2018 - 14:12
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Вісім країн отримали строк і тимчасово виводяться з-під санкцій за торгівлю з Іраном

Японія, Південна Корея та інші великі імпортери нафти з Азії привітали рішення адміністрації США Дональда Трампа дозволити їм продовжувати імпортувати іранську нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

США дозволили восьми країнам тимчасово продовжувати з Іраном торгувати нафтою і нафтопродуктами. П'ять з восьми економік, які отримали відсрочку, знаходяться в Азії: Китай, Індія, Японія, Південна Корея і Тайвань. Інші три - Греція, Італія і Туреччина.

Японія заявила, що їй було приємно тимчасово позбутися від можливих санкцій за імпорт іранської нафти. Токіо аналізує потенційний вплив санкцій і проводить тісні консультації з США по захисту японських компаній від "несприятливих наслідків".

Відстрочка також є полегшенням для південнокорейських компаній, які торгують з Іраном. США також погодилися підтримати спеціальну систему транзакцій, створену в жовтні 2010 року після обговорень між Вашингтоном і Сеулом, що, по суті, дозволяє Південній Кореї брати іранську нафту в якості платежів за свої товари.

У Індії є аналогічна домовленість, згідно з якою Іран може використовувати нафту для оплати продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Для Японії і Китаю Іран є значним, але не найбільшим постачальником. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Катар і Кувейт експортують в Японію більше нафти, ніж Іран.

Нагадаємо, ндавно держсекретар США Майк Помпео повідомив, що вісім країн тимчасово виводяться з-під антиіранських санкцій. За словами Помпео, санкції США спрямовані на скорочення експорту іранської нафти, який з травня впав на мільйон барелів на день.

США вивели з-під санкцій проти Ірану АЕС "Бушер" У США анонсували розширення санкцій проти Ірану
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьІранСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся