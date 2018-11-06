Азіатські імпортери нафти вдячні США за виключення їх зі списку санкцій проти Ірану

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Вісім країн отримали строк і тимчасово виводяться з-під санкцій за торгівлю з Іраном

Японія, Південна Корея та інші великі імпортери нафти з Азії привітали рішення адміністрації США Дональда Трампа дозволити їм продовжувати імпортувати іранську нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

США дозволили восьми країнам тимчасово продовжувати з Іраном торгувати нафтою і нафтопродуктами. П'ять з восьми економік, які отримали відсрочку, знаходяться в Азії: Китай, Індія, Японія, Південна Корея і Тайвань. Інші три - Греція, Італія і Туреччина.

Японія заявила, що їй було приємно тимчасово позбутися від можливих санкцій за імпорт іранської нафти. Токіо аналізує потенційний вплив санкцій і проводить тісні консультації з США по захисту японських компаній від "несприятливих наслідків".

Відстрочка також є полегшенням для південнокорейських компаній, які торгують з Іраном. США також погодилися підтримати спеціальну систему транзакцій, створену в жовтні 2010 року після обговорень між Вашингтоном і Сеулом, що, по суті, дозволяє Південній Кореї брати іранську нафту в якості платежів за свої товари.

У Індії є аналогічна домовленість, згідно з якою Іран може використовувати нафту для оплати продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Для Японії і Китаю Іран є значним, але не найбільшим постачальником. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Катар і Кувейт експортують в Японію більше нафти, ніж Іран.

Нагадаємо, ндавно держсекретар США Майк Помпео повідомив, що вісім країн тимчасово виводяться з-під антиіранських санкцій. За словами Помпео, санкції США спрямовані на скорочення експорту іранської нафти, який з травня впав на мільйон барелів на день.