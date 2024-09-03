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Ажиотаж немного спал: украинцы сократили покупку долларов в банках

Украина, Вторник 03 сентября 2024 08:59
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Ажиотаж немного спал: украинцы сократили покупку долларов в банках Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 780 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в августе 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,644 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,425 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 780,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты - 1,117 млрд долларов.

С начала года украинцы купили в банках 7,136 млрд долларов.

Ажиотаж немного спал: украинцы сократили покупку долларов в банках

Курс доллара в августе

Курс доллара на наличном рынке в августе колебался около уровня от 41,50 гривен. В целом за месяц курс вырос на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос с 41,00 до 41,10 грн/доллар.

Официальный курс 22 июля за месяц вырос на 0,4% с 41,02 до 41,19 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-июль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 9,4 млрд долларов. За июль объем вырос на 1,4 млрд долларов. Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов. Таким образом, иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев.

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