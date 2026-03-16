Ажіотаж спадає: Свириденко заспокоїла українців щодо ситуації з пальним на АЗС

Прем'єр розповіла про результати наради з керівниками ключових операторів паливного ринку. Зокрема, вони скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС та узгодили подальші кроки щодо забезпечення стабільної ситуації на ринку.

"Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу", - йдеться у заяві Свириденко.

За словами прем'єра, метою Кабміну є забезпечення пальним усіх споживачів. Вона наголосила, що пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також сільськогосподарських виробників у зв'язку з початком посівної.

"Державна компанія "Укрнафта", що входить до групи "Нафтогаз", продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході", - повідомила вона.

Нагадаємо, через ситуацію на Близькому Сході зафіксована нестабільність на світовому енергетичному ринку. Ціни на нафту зросли до 100 доларів за барель, потім почали трохи знижуватися - зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.

Зазначимо, Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. Його голова Павло Кириленко зазначив, що попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.