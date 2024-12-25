Азербайджанський пасажирський літак був збитий російським ЗРК, - керівник ЦПД

Падіння літака в Казахстані

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, в Казахстані біля міста Актау розбився пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Унаслідок цього, за інформацією віцепрем'єра Казахстану Каната Бозумбаєва, загинули 38 осіб.

Як зазначав Бозумбаєв, розпочато розслідування інциденту, яке відбувається під керівництвом Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ Казахстану.

При цьому вижили 29 осіб. Їх госпіталізували з різними травмами.

Як пишуть у мережі, літак могли підбити, коли він перебував у повітряному просторі Росії. Зокрема, сліди атаки видно на хвостовій частині літака.

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