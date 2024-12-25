Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, - руководитель ЦПД

Падение самолета в Казахстане

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Казахстане возле города Актау разбился пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". В результате этого, по информации вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек.

Как отмечал Бозумбаев, начато расследование инцидента, которое проходит под руководством Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.

При этом выжили 29 человек. Их госпитализировали с различными травмами.

Как пишут в сети, самолет могли подбить, когда он находился в воздушном пространстве России. В частности, следы атаки видны на хвостовой части самолета.

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